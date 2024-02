Osimhen recupera, pronto per la semifinale di Coppa d'Africa! Quando rientrerà a Napoli

Osimhen recupera: sospiro di sollievo alla fine per la Nigeria e anche per il Napoli. L’attaccante ha tenuto tutti col fiato sospeso a causa di un dolore addominale che lo ha messo in dubbio per la semifinale di Coppa d’Africa contro il Sudafrica, ma l’allarme è rientrato.

Quando rientrerà Osimhen a Napoli

Come infatti riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, il giocatore ha smaltito la problematica e sarà regolarmente in campo stasera alle 18.00. Il bomber, a questo punto, non rientrerà in Italia prima della prossima settimana: anche in caso di mancato pass per la finale, infatti, poiché c’è la finale 3-4 posto da disputare. Dunque salterà di sicuro il big match col Milan, ma almeno sarà l’ultima gara senza di lui.