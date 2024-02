Quando gioca Osimhen in Coppa d'Africa? Dove vedere Nigeria-Sudafrica

Napoli - Victor Osimhen impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nigeria, ma quando giocherà la prossima partita? Superato anche il turno dei quarti ora ci sarà la semifinale per l'attaccante del Napoli. Ma quando gioca Osimhen in Coppa d'Africa?

Coppa d'Africa: quando gioca Osimhen Nigeria-Sudafrica

La prossima partita per Osimhen in Coppa d'Africa sarà la semifinale Nigeria-Sudafrica, che si andrà a giocare mercoledì 7 febbraio alle ore 18:00. E' soltanto ad una partita dalla finalissima per la vittoria della competizione l'attaccante nigeriano.

Dove si vede Nigeria-Sudafrica di Coppa d'Africa? La partita di Osimhen e compagni sarà visibile in chiaro in diretta su Sportitalia che ha preso i diritti dell'intera competizione africana.