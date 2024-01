Infortunio Osimhen in Nigeria! Problemi muscolari, non si sta allenando

Osimhen infortunato! Notizia clamorosa dalla Nigeria: l'attaccante del Napoli starebbe patendo problemi muscolari che gli impediscono di prendere parte agli allenamenti, mentre la sua Nazionale è impegnata in Coppa d'Africa.

Condizioni Osimhen

Ultime notizie. Come riferiscono dalla Nigeria, infatti, nonostante Osimhen sia sceso in campo nel match d'esordio, segnando anche un gol nell'1-1 contro la Guinea Equatoriale, l'attaccante del Napoli non sta benissimo. Non si è allenato sabato scorso prima della partita contro la Guinea e non si è allenato neanche in questi giorni.

Le condizioni di Osimhen. La federazione nigeriana ha tranquillizato i tifosi con una nota: "Non siamo preoccupati, sono solo piccoli problemi che saranno recuperati" e fanno sapere che Osimhen non si allena solo per motivi precauzionali. Il rischio è che l'affaticamente muscolare si complichi con le tante partite da giocare in Coppa d'Africa: giovedì la Nigeria affronta la Costa d'Avorio e Osimhen sarà quasi sicuramente in campo nonostante i problemi fisici.