Victor James Osimhen è un attaccante del Lille e della Nazionale nigeriana.

Osimhen, biografia e le curiosità

Dov'è nato Osimhen?

Victor Osimhen è nato in Nigeria, nella città di Lagos.

Età Osimhen, quanti anni ha?

Osimhen è nato il 29 dicembre 1998, ha 21 anni.

Osimhen altezza?

Alto 1,86 cm, pesa 78 kg.

Osimhen numero di maglia?

Osimhen indossa la maglia numero 7 nel Lille e la maglia numero 21 con la Nigeria.

Contratto Osimhen?

Ha un contratto con il Lille fino al 2024.

Stipendio Osimhen, quanto guadagna Insigne?

Il suo attuale stipendio al Lille è di 800 mila euro l'anno.

Victor Osimhen Transfermarkt?

Il valore Transfermarkt di Osimhen è di 27 milioni di euro.

Agente Osimhen?

Attualmente sta cambiando agente.

Osimhen, le caratteristiche tecniche

Victor è un centravanti veloce e molto forte fisicamente, dotato di grande esplosività, ottima tecnica e buona elevazione è considerato una delle punte più abili nel panorama europeo. Il suo stile di gioco ha permesso di ricevere alcubi paragoni con il grande Didier Drogba.

Victor Osimhen

Osimhen, la carriera

Wolfsburg 2017-2018 : dopo essere cresciuto nell' Ultimate Strikers Academy in Nigeria , dove ha giocato dal 2010 al 2017 , ha poi firmato un precontratto con il Wolfsburg nel 2016 . Approda in Germania a 18 anni. L'esordio in Bundesliga arriva il 13 maggio 2017 , contro il Borussia M'gladbach . Totalizza 14 presenze totali in stagione.



: dopo essere cresciuto nell' in , dove ha giocato , ha poi firmato un precontratto con il nel . Approda in Germania a 18 anni. L'esordio in arriva il , contro il . Totalizza totali in stagione. Charleroi 2018-2019 : viene mandato l'estate successiva in prestito allo Charleroi . In Belgio mette a segno 19 gol alla prima stagione, compresi i play-off. Lo Charleroi decide quindi di esercitare il diritto di riscatto.



: viene mandato l'estate successiva in prestito allo . In Belgio mette a segno alla prima stagione, compresi i play-off. Lo Charleroi decide quindi di esercitare il diritto di riscatto. Lilla 2019-oggi: poco dopo il riscatto arriva l'acquisto del Lille che sceglie lui come sostituto di Pépé approdato all'Arsenal. Il costo del cartellino è di 12 milioni di euro. Conclude la stagione (fermata in Ligue 1 per coronavirus) con 18 gol stagionali.

Osimhen in Nazionale con la Nigeria

Ha conquistato il Mondiale Under 17 con la nigeriana nel 2015, vincendo il titolo di capocannoniere con 10 reti, il record di sempre nella competizione. Fa, invece, il suo esordio con la nazionale maggiore nigeriana il 1º giugno 2017, durante l'amichevole poi vinta 3-0 contro il Togo. Partecipa alla Coppa d'Africa 2019 in Egitto, disputando il secondo tempo della finale per il terzo posto vinta dalla Nigeria contro la Tunisia.