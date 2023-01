Vocalelli: "Mi è piaciuta molto una immagine di Napoli-Roma, ecco quale"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Alessandro Vocalelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli-Roma? Sfido chiunque a dire di non aver pensato il senso del cambio di Osimhen e Kvaratskhelia durante il match, come si poteva rinunciare a loro? Spalletti sapeva che serviva benzina nuova e cambiare qualcosa, ha sfruttato questo potenziale e brava la società a mettergli a disposizione questo parco giocatori, e bravo il mister a fare i cambi giusti al momento giusto. Mi è piaciuta molto una immagine di Napoli-Roma, ovvero l’esultanza di Simeone ed Osimhen alle reti dell’altro. Il caso Juventus? Sta indagando anche la magistratura ordinaria, quando dicono che vogliono mandarla in B dovrebbero dire anche chi, e non fare accuse generiche. Come quando si parla di complotti, anche“