Ciro Troise è intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 TV:

"Niente Granada, Gianluca Gaetano andrà in prestito secco al Cagliari fino al termine della stagione. Avrà minutaggio e spazio per mettersi in mostra e giocare con continuità dopo tanto tempo. Il Napoli ha avuto le giuste rassicurazioni da parte del Cagliari, considera Gaetano un patrimonio e lo stesso Giulini ha assicurato il presidente De Laurentiis sull'impiego del centrocampista".