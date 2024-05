Torre del Greco, il sindaco Mennella: "ADL mi ha chiamato per il centro sportivo? Ecco tutta la verità" | ESCLUSIVA

Lo scorso gennaio si era parlato di un possibile approdo della SSC Napoli a Torre del Greco. In particolare, fu citata l'area dove sorgerà la Cittadella dello Sport, che prevede anche uno stadio da 6.600 posti omologato per la serie B. In quel frangente, vi avevamo anticipato (CLICCA QUI) di come questa indiscrezione non trovasse alcun tipo di riscontro dato che non vi erano stati contatti tra l'amministrazione comunale ed il presidente Aurelio De Laurentiis. Quest'oggi, nel corso del sopralluogo in Viale Europa a Torre del Greco, sede dove sorgerà la Cittadella dello Sport, il sindaco della città del corallo Luigi Mennella ha confermato ai nostri microfoni la notizia che vi avevamo anticipato qualche tempo fa.

La SSC Napoli trasloca a Torre del Greco, il sindaco Mennella: "Ecco la verità"

Queste la parole rilasciate dal sindaco Luigi Mennella ai nostri microfoni: