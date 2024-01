Centro sportivo Napoli a Torre del Greco? I dettagli del progetto Cittadella dello Sport. Sullo stadio priorità alla Turris | VIDEO

La S.S.C. Napoli trasloca a Torre del Greco? Negli ultimi giorni si è discusso molto sulla possibilità, piuttosto remota, del 'trasloco' del club, campione d'Italia in carica, nella città del corallo. Una location conosciuta molto bene dal presidente Aurelio De Laurentiis ma anche dal responsabile della comunicazione Nicola Lombardo che ha peraltro origini torresi in famiglia. Fatta questa piccola chiosa, veniamo al dunque della questione. La "Cittadella dello Sport" è un argomento che da tantissimi anni è al centro di programmi e progetti politici. Oltre che a creare un welfare per l'intero territorio, darebbe anche la possibilità alla Turris di poter avere un impianto sportivo moderno, funzionale e soprattutto lontano dal centro cittadino. In un solo colpo si risolverebbero anche problemi di viabilità che attanagliano la zona dell'attuale Amerigo Liguori durante i match casalinghi dei corallini.

Centro sportivo Napoli a Torre del Greco

La "Cittadella dello Sport" a Torre del Greco, in zona Santa Maria La Bruna, prevede al suo interno anche uno stadio. La progettazione dell'impianto è stata già fatta dall'attuale amministrazione ed il costo sarebbe intorno ai 18 milioni di euro. Al netto dell'iter burocratico e l'ok della Soprintendenza per la costruzione, l'opera potrebbe essere finanziata o dal Credito Sportivo (con vantaggi anche in chiave di tasso d'interesse) oppure dai fondi PICS (Programmi Integrati Città Sosentibile). In più Palazzo Baronale ha degli avanzi di gestione accumulati che potrebbero anche essere destinati per questa opera. Oltre all'impianto di gioco, nella Cittadella dello Sport sorgerà un palazzetto, una pista d'atletica ed anche un parcheggio da 20 metri quadri. Quest'ultimi però rientrano in un discorso a parte poiché finanziati con il PNRR. Dal punto di vista logistico, la posizione è delle migliori perché il casello autostradale dista appena un paio di chilometri mentre a poche centinaia di metri dalla futura Cittadella troviamo la stazione ferroviaria.

Cosa c'è di vero allora sul centro sportivo in chiave Napoli? Da Palazzo Baronale fanno sapere che non c'è stato nemmeno un contatto embrionale con il presidente De Laurentiis ( Da Palazzo Baronale fanno sapere che non c'è stato nemmeno un contatto embrionale con il presidente De Laurentiis ( CLICCA QUI ). Inoltre, la priorità della struttura verrebbe data in primis alla squadra cittadina che da tantissimi anni è alle prese con le problematiche stadio. Insomma, per adesso le possibilità di vedere il Napoli allenarsi a Torre del Greco sono davvero minimali.

Va detto che il club di Aurelio De Laurentiis ha il contratto in scadenza a Castel Volturno, ma questo non rappresenterebbe un problema in virtù dei rapporti eccellenti tra la proprietà azzurra ed i Coppola. Vero però che il patron del Napoli sta cercando da tempo una soluzione ideale dove costruire un centro sportivo all'avanguardia. A Torre del Greco, con la "Cittadella dello Sport", sarebbe possibile solo in parte. Va ricordato che già in passato si è parlato di zona vesuviana come possibile location per il Napoli. In passato si parlò anche di Torre Annunziata, zona Rovigliano. Anche lì ci furono tante idee, ma di concreto nulla.

