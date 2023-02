Terremoto Turchia, l'ex Chelsea è disperso sotto le macerie: si teme il peggio

Terremoto Turchia, l'ex Chelsea e centrocampista Atsu è disperso dopo la terribile scossa di questa mattina. Ecco quanto riportato in merito dall'edizione online del Corriere della Sera:

"Dopo la testimonianza di Vincenzo Montella (allenatore dell’Adana Demirspor, a pochi chilometri dall’epicentro del terremoto) che, però, non ha vissuto direttamente il sisma perché impegnato in trasferta a Istanbul, e della pallavolista Lucia Bosetti (anche lei gioca ad Adana e ha detto di star bene), si apprende che tra i dispersi c’è Christian Atsu, calciatore dell’Hatayspor (nella serie A turca) che potrebbe trovarsi sotto a dei cumuli di macerie. Il giocatore vanta anche un importante passato europeo: nel 2012-13 esplose con il Porto, tanto da convincere il Chelsea a investire su di lui. In Premier League non riuscì ad esprimersi al meglio e cominciò un lungo girovagare tra Vitesse, Everton, Bournemouth, Newcastle, Malaga, campionato arabo e — appunto — Hatayspor".

