Spalletti: "In Nazionale sono in Paradiso. Meglio l'Europeo o lo Scudetto? Spero di verificarlo"

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida amichevole contro il Venezuela soffermandosi sugli ultimi 7 mesi alla guida della nazionale. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Sono come in Paradiso, per me la Nazionale è la felicità e sono felicissimo di lavorare dentro questa maglia. Spesso diventa fondamentale a chi dedichi il tuo tempo e io lo sto dedicando alla Nazionale cercando di fare le cose nel miglior modo possibile. Poi è chiaro che saranno i risultati a fare la differenza ma l'impegno, l'umiltà e il coraggio per dare soddisfazione a tutti ci saranno sempre, ancor di più quando veniamo ad abbracciare le comunità italiane nel mondo. Siamo contenti di far vedere loro che si possono fidare di noi".

Pensi che sia più difficile vincere lo Scudetto o l'Europeo?

"Sono curioso di poterlo verificare nell'atto pratico. Con l'Italia non ho vinto niente, abbiamo fatto il minimo ovvero raggiungere la qualificazione. Visto l'età che ho, se voglio provare un'emozione ancora più grande rispetto a quella provata, non penso di avere la possibilità di viverne una più grande rispetto a queste partite che ci aspettano. Spero di valutare questa differenza".