Sky, Ugolini: "Il Napoli si è mosso prima degli altri su Amrabat! Sondati degli esterni, si parla di un possibile sostituto di Ghoulam"

Ultimissime Calcio Napoli - Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Demme ha giocato troppo poco per poter dare un giudizio. Si vede, dai movimenti che fa, che quello è il suo ruolo. È quello che serviva al Napoli: un giocatore che dà equilibrio. Bisognerà vedere come si integrerà nel gruppo e se riuscirà ad assimilare velocemente i principi tattici di Gattuso. Il Napoli sta cercando di sfruttare le caratteristiche dei proprio interpreti. Questo Napoli sembra essere più veloce, sembra avere più corsa rispetto al Napoli di Sarri. Il gioco chiaramente è differente, dal punto di vista della produzione del gioco quel Napoli giocava meglio. Questo 4-3-3 cerca di sfruttare le caratteristiche de centrocampisti, dei difensori. Mercato? Il Napoli ha sondato degli esterni, si parla di un possibile sostituto di Ghoulam. Il mercato è da tenere d’occhio, potrebbe non essere chiuso qui. Amrabat è un giocatore sul quale tutti si stanno fiondando. Il Napoli si trova in vantaggio, essendosi mosso prima, rispetto alle pretendenti. Bisognerà capire fin dove riuscirà a spingersi per Amrabat”.