Sky, Modugno: "La frase di Spalletti? Ieri gli ho detto che avrebbero fatto le magliette sulle bancarelle"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La frase di Spalletti? Ieri gli ho detto che avrebbero fatto le magliette sulle bancarelle, che avrebbe alimentato l’economia della città: la sua risposta, magari, però, la racconterà lui (ride, ndr). Il mister ci tiene davvero, si concede con una generosità che è reale: ha la capacità di arrivare al cuore con il suo messaggio. Sta imparando a conoscere la città, uno pensa sempre ci voglia poco tempo ma in realtà servono tutte quelle piccole grandi cose per far propria la città. Spalletti in questo mood ci è entrato, gli riconosco il merito di aver capito anche come comunicare: lo scorso anno ha cercato una enfasi che solo quest’anno sta dando risultati. Scudetto? Bisogna godersi la bellezza dell’attesa e del viaggio. Il Napoli è un gruppo sano dove c’è grande voglia e consapevolezza che possa essere una occasione irripetibile: nessuno ha vinto niente tra i calciatori, se non a casa propria, vincere al Pachuca o in Slovacchia non penso che sia la stessa cosa che vincere a Napoli. La dimensione è differente e c’è grande consapevolezza.

Premi vittoria? L’argomento è pruriginoso, piace così tanto e talvolta si va a ricercare qualcosa che onestamente non mi risulta: non penso che in questo momento siano previsti, per la Serie A o per la Champions League. Qui c’è una visione aziendale con dei contratti sempre ben strutturati con bonus economici legati ai risultati. Il presidente secondo me è intelligente e sa che il calcio ha liturgie tutte sue, ma non sappiamo se ci saranno sorprese”