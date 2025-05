Infortunio Lobotka, quando rientra? Sky: ecco cosa filtra verso Napoli-Genoa

Ultime notizie SSC Napoli - Nessuna lesione o frattura, sospiro di sollievo per uno dei titolarissimi di Conte: come ha riportato il club dopo gli esami strumentali, Stanislav Lobotka ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra e ha già iniziato l'iter riabilitativo. Non ci sono fratture né lesioni.

Come riporta Sky Sport, è in dubbio la sua presenza domenica sera al 'Maradona' contro il Genoa:

"Trauma distorsivo alla caviglia destra per Stanislav Lobotka. Ecco l'esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto il centrocampista del Napoli, uno dei titolarissimi di Antonio Conte, che era stato costretto a uscire al 53' nella vittoria al Via del Mare contro il Lecce. Scongiurato il rischio di un trauma o di una frattura, il 30enne slovacco ha già iniziato l'iter riabilitativo come annunciato dal club azzurro. Incerta la sua presenza domenica alle 20.45 al 'Maradona' contro il Genoa: le condizioni di Lobotka andranno valutate giorno per giorno".

Queste le parole a Sky Sport 24 dell'inviato a Castel Volturno, Massimo Ugolini:

"Quando rientra Lobotka? Ce la farà col Genoa? Bisognerà aspettare i prossimi giorni, per questo tipo di infortunio si parla di al più 7/10 giorni, da valutare le sue condizioni nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Resta in dubbio per Napoli-Genoa, pronto nel caso Gilmour al suo posto".