Ultime calcio - Fabiano Santacroce ha parlato ai microfoni di TVPLAY del caso Acerbi-Juan Jesus:

"Anche a me sono capitate tante volte queste situazioni e più volte mi hanno chiamato ne**o: quando succede con un ragazzino come protagonista si impara a reagire, ma quando lo fa un padre di famiglia, che dovrebbe istruire i propri figli a riguardo, per me è ancora più grave".