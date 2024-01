Quagliarella ricorda: "L'addio al Napoli non me lo sarei mai aspettato, ero in stato confusionale! Decisone extra-campo, avrei voluto chiudere lì la carriera"

Notizie calcio. Fabio Quagliarella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ricordando il suo addio al Napoli per passare alla Juventus:

L’addio al Napoli? Parlai con i tifosi che volevano sapere se fosse vero che andavo via. Ero in uno stato confusionale, c’erano tante cose dietro. Quando accade poi lo devi accettare perché sei un professionista. Lasciare Napoli non avrei mai pensato di farlo, quando firmai pensavo di restarci fino a fine carriera ed invece dopo un anno andai via ma tutto per motivi extra-campo”.