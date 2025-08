Milinkovic-Savic: "Ecco perchè ho scelto il numero 32, c'entra un portiere. Champions? Non vedo l'ora"

Con il format "Voci dal Ritiro", CRC, radio partner della SSC Napoli, intervista ogni giorno un tesserato del Napoli dal ritiro di Castel di Sangro. Oggi è intervenuto ai microfoni dell’emittente Vanja Milinkovi?-Savi?. Di seguito le sue parole: «Perché il 32? Sono cresciuto con le immagini di Abbiati, lo seguivo e per questo motivo ho scelto questo numero. Era un portiere di alto livello, molto sottovalutato secondo me. Movenze tecniche simili? No, non lo direi. Le mie ambizioni personali qui al Napoli? Guardare partita dopo partita e pensare a vincerle tutte. In tutta la mia carriera ho ragionato così: ci proverò anche qui. La Champions? È una novità e non vedo l'ora di far parte di una competizione di questo livello. Quando giocavo contro il Napoli al Maradona era molto complesso per il tifo che fa il pubblico. Ad oggi che indosso questa maglia spero ci sostengano e ci diano una mano. Giochiamo per il pubblico, loro vengono per guardarci giocare. Non sono scaramantico per niente, entro in campo concentrato per fare il meglio possibile».