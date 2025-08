Sky - Nuovi contatti Napoli-Juanlu nonostante il Wolverhampton: il Siviglia ha abbassato il prezzo, cresce la fiducia

Calciomercato Napoli - Il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio attraverso i social riferisce alcuni aggiornamenti circa la trattativa che il Napoli sta proseguendo per acquistare Juanlu Sanchez:

"Napoli nonostante l'inserimento del Wolverhampton , sale la fiducia per arrivare a Juanlu: anche oggi ci sono stati nuovi contatti "

Calciomercato Napoli

Dal portale dello stesso giornalista si legge che il Napoli insiste per Juanlu Sánchez e resta in pole nonostante il pressing del Wolverhampton. Nuovi contatti con il Siviglia hanno portato a un passo avanti: il club spagnolo ha abbassato la richiesta a 17 milioni di euro totali. Gli azzurri ora credono fortemente nella chiusura dell’affare per il talentuoso classe 2003.