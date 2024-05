Calciomercato Napoli, scambio Hojlund-Osimhen: clamorosa suggestione da Manchester

Calciomercato Napoli - Sono ore calde per il futuro della SSC Napoli. In attesa della decisione sull'allenatore che prenderà le redini della squadra per la stagione 2024-2025, sta per insidiarsi ufficialmente il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna. La redazione di SportMediaset fa il punto della situazione in merito ai nomi sul taccuino del nuovo ds azzurro per la prossima sessione di calciomercato:



"C'è da ragionare sul sostituto di Osimhen, il cui addio è dato per scontato da tempo. Il nome forte è quello dell'ucraino Artem Dovbyk, che ha trascinato il Girona in Champions con 21 gol in 35 presenze in Liga. Il bomber classe '97 ha una clausola da 40 milioni di euro, che non sarebbe un problema nel caso in cui il Napoli incassasse per intero quella da 120 per il nigeriano. Nelle ultime ore si è diffusa la voce di un interessamento del Manchester United per il capocannoniere della passata stagione di Serie A e di una contestuale offerta di Rasmus Hojlund come contropartita tecnica, anche se per ora si tratta più che altro di una suggestione.