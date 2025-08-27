Mainoo-Napoli, SKY Sports UK - Manchester United disposto a cederlo, trapela la posizione del giocatore

Calciomercato Napoli, dopo la clamorosa notizia bomba lanciata in esclusiva dal prestigioso tabloid Daily Mail sul forte inserimento della SSC Napoli per Kobbie Mainoo, gli esperti di trasferimenti della redazione di Sky Sports UK, ovvero Rob Dorsett e Dharmesh Sheth, hanno parlato del possibile futuro prossimo della stellina del Manchester United.

Mainoo-Napoli, indiscrezioni SKY Sport UK

Kobbie Mainoo Napoli Sky Sports UK

I Red Devils hanno ammesso di aspettarsi offerte per il proprio centrocampista sia dalla Premier League che dall'estero, lanciando segnali a tutti i possibili acquirenti circa una possibile contrattazione per un valore congruo rispetto alle incredibili qualità del 19enne nazionale inglese cresciuto nella propria Academy.

Mainoo, dal canto suo, non ha manifestato ufficialmente la volontà di andare via ma è pronto a valutare tutte le possibili offerte. E secondo il Daily Mail ci sarebbe anche quella del Napoli, davvero importante.

Chi è Kobbie Mainoo

Kobbie Boateng Mainoo è nato il 19 aprile 2005 a Stockport, nella Greater Manchester, da genitori di origine ghanese Cresciuto a Cheadle Hulme, ha iniziato a giocare nei club giovanili locali prima di entrare nell’Academy del Manchester United all’età di nove anni entrocampista centrale, capace di muoversi anche da mezzala o trequartista Stile di gioco: È apprezzato per la sua calma con il pallone, l’equilibrio tra fase difensiva e offensiva, e l’intelligenza tattica. Sa recuperare e impostare con qualità, oltre a saper guidare l’azione palla al piede Rio Ferdinand lo ha paragonato a Clarence Seedorf; l’ex centrocampista Paul Scholes ha elogiato la sua consapevolezza, visione e freddezza nei momenti decisivi. Vincitore dell’FA Youth Cup con l’Under?18 (2021–22),ell’FA Cup (2023–24), premio Jimmy Murphy Young Player of the Year (2022–23) e gol del mese in Premier League a febbraio 2024 Stile da veterano nonostante la giovane età, è spesso descritto come un "centrocampista perfetto" grazie al suo mix di intelligenza tattica, sostanza e qualità tecnica. Situazione recente turbolenta, poichè la sua carriera sembra aver subito un rallentamento sotto il nuovo allenatore Ruben Amorim. È rimasto ai margini nelle prime partite della stagione 2025/26 e tende a essere superato da Bruno Fernandes o Casemiro nelle scelte tattiche. Da qui la decisione di valutare l'addio.