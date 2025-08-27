SKY - Elmas-Napoli mai così vicini! Cifre da limare, poi altri due possibili colpi

Calciomercato Napoli, in diretta a SkySport ci sono aggiornamenti anche per quanto riguarda il ritorno di Eljif Elmas in azzurro.

Ecco quanto riferito in diretta dall’esperto Luca Marchetti:

“Oltre a Hojlund per il quale il Napoli continua a lavorare, questa potrebbe essere una giornata importante sul fronte centrocampista: la società ha infatti alzato la posta per il prestito di Elmas partendo da 1.5 milioni iniziali ai 2 attuali.

Ballano 500 mila euro di bonus in questo momento, mentre il riscatto è stato alzato da 12.5 a 17 milioni ma si contratta per accorciare le distanze anche se il Lipsia cappare rigido.

Tuttavia Napoli ed Elmas non sono mai stati così vicini e dopo il suo approdo occhio ancora alla vicenda Brescianini da approfondire e a Juanlu Sanchez”.