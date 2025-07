UFFICIALE - Noa Lang svela il suo numero di maglia con il ds Manna | VIDEO & FOTO CN24

Ritiro Napoli Dimaro - Conferenza Noa Lang dal ritiro di Dimaro-Folgarida. L'attaccante azzurro appena arrivato dal PSV ha scelto il suo numero di maglia.

Il Ds Manna con Noa Lang a fine presentazione

Al termine della presentazione il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha posato con l'esterno offensivo olandese in favore di telecamere e fotografi con la maglia numero 70.

Napoli: conferenza stampa Noa Lang a Dimaro

Noa Lang, esterno del Napoli, parlerà in conferenza stampa alle ore 15:00, si tratta della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto. Ecco tutte le dichiarazioni:



Lang: "In inverno c'è stata già l'opportunità di arrivare al Napoli ma il PSV non mi ha dato la possibilità di potermi trasferire. Alla fine il Napoli è tornato alla carica questa estate. E' un passo molto importante per la mia carriera. Ho spinto molto affinché potesse concretizzarsi questa opportunità. E' un sogno ed un onore poter giocare nel Napoli. Chiedevo spesso al mio procuratore quando si sarebbe concretizzata la trattativa, finalmente poi è arrivato il via libera. Come giocatore sono un giocatore da cui ci si può aspettare tanti dribbling, gol e assist. Sono il tipo di giocatore per cui i tifosi vengono alla stadio per vedermi giocare".

Lang: "Gli allenamenti di Conte? La prima parola che ho imparato in italiano è "sono stanco". Le sedute di allenamento qui sono molto pesanti, in Olanda si lavora soprattutto con la palla anche durante la preparazione. Credo però che sia un qualcosa molto positivo per me, anche per uscire dalla zona di comfort. Mi trovavo in una zona di comfort e ora posso lavorare al meglio".

Lang: "Innanzitutto il Napoli è un grande club, ci sono tifosi ovunque in tutto il paese. Ho passato due giorni in città ma ho visto bandiere ovunque. Non penso si possano fare paragoni con l'Olanda rispetto a come si vive la passione del calcio a Napoli. La musica è una cosa che mi fa stare bene, proverò a chiedere il permesso alla società per qualche canzone in italiano (ride ndr.)".



Lang: "Non ho ancora fatto un tatuaggio dedicato al Napoli, e non ne ho mai fatti dedicati a squadre di calcio. Sono fiducioso per riuscire a raggiungere un buon livello qui a Napoli. Sicuramente penso di poter avere un successo qui in società, sia a livello collettivo che individuale. Se mi pesa essere l'erede di Kvaratskhelia? So quanto sia stato importante qui Khvicha, ma sono un giocatore diverso da lui e sono sicuro di poter fare un buon percorso qui al Napoli".



Lang: "Sarei molto felice se arrivasse uno Scudetto, è un sogno per me poter diventare campione d'Italia. Sono già stato campione 5 volte tra Belgio e Olanda. Ci penseremo settimana dopo settimana, passo dopo passo, servono prestazioni con continuità".



Lang: "Se in passato sono stato vicino al Milan? Non sono stato molto vicino a dir la verità, il mio agente e mio padre hanno avuto dei colloqui con i rossoneri ma non si è andati poi avanti nella trattativa. Fu un semplice interessamento ingigantito dalla stampa. Per quanto riguarda l'Italia, è un paese che mi piace sin da quando ero giovane, mi piace la passione, la cucina e l'amore per il calcio. Non vedo l'ora di poter scoprire l'Italia anche dal punto di vista calcistico".

Lang: "Che titolo darei alla mia esperienza al Napoli? "Sono qui per vincere!". Potrebbe essere un buon titolo questo direi. Spero di fare bene ecco".

Lang: "Potete chiamarmi sia Noano che Noa, va bene uguale. Juventus? In Serie A ci sono 20 squadre, quindi 19 squadre da battere. Solo questo".



Lang: "In Olanda il calcio è molto differente rispetto all'Italia. Sono venuto in Italia per migliorarmi sia dal punto di vista difensivo che tecnico, credo che Conte sia un allenatore perfetto per questo".



Lang: "Penso di essere bravo con la palla tra i piedi, bravo a dribblare e fare dei passaggi chiave. Chiaramente segnare dei gol anche. So di dover migliorare dal punto di vista tattico e difensivo, è una mia sfida in questo momento ma credo che Conte sia perfetto da questo punto di vista. Stiamo già parlando molto in questo senso durante gli allenamenti".

Lang: "Sin dalla prima telefonata avuta con Conte mi ha sempre parlato di tattica, ancor prima che dovessi firmare col Napoli c'eravamo sentiti. Quindi mi aspetto di crescere tanto sotto questo aspetto con lui".



Lang: "Ho un ottimo rapporto con Lukaku e De Bruyne, non vedo l'ora di poter giocare insieme. Geolier? E' stato carino trovarlo allo stadio Maradona quando ho firmato il contratto col Napoli, vedremo se in futuro avremo modo di collaborare in ambito musicale".

Lang: "Se avete visto le partite di Champions, avete visto che spesso e volentieri i difensori mi raddoppiano. Mi piace questa sfida, riesco a dribblare due difensori insieme. In Italia so che si difende molto bene, ma io sono altrettanto bravo dal punto di vista offensivo. Sono fiducioso per quanto riguarda le mie doti offensive".