Moncalvo: "Tre famosi acquisti del Napoli non possono essere botte di culo"

Si parla di Napoli e di De Laurentiis a Radio Napoli Centrale, perchè nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista e scrittore.

“Parole di De Laurentiis? Ha perfettamente ragione. Il calcio con quella vendita ai fondi sarebbe stato svenduto. Le società avrebbero preso un gruzzoletto all’inizio, ma De Laurentiis che sa fare bene i suoi affari, ha avuto visione molto lunga.

Processo plusvalenze? Penso che, a questo punto, Gravina e la Federcalcio non possano più fare i pesci in barile. Gravina si sta mangiando la coda perché si contraddice. Per me è impossibile determinare il valore di un calciatore, ma Pirlo non lo sostituisci con una plusvalenza, se hai Pjanic lo tieni, se hai da comprare Zakaria non lo fai ad un certo punto. Ci sono una serie di valutazioni da fare da un punto di vista tecnico. Vorrei vedere chi è disposto a pagare la cifra spesa per Locatelli solo per averlo visto giocare agli Europei in un certo modo.

I famosi 3 acquisti del Napoli che hanno sostituito Insigne, Mertens e Koulibaly, non possono essere botte di culo, sono frutto di una programmazione.

Da cosa può ripartire un nuovo ciclo della Juventus? Giuntoli lo sogno anche io di notte, ma De Laurentiis non penso lo lascerà andare facilmente"