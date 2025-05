Sky, Marchetti: "Ascoltate questa cosa di Conte: non lo dice a caso. Osimhen? Mi sento di escludere una destinazione"

Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

"Conte ha trasferito al Napoli la mentalità vincente, ha riattaccato la spina dopo una stagione tremenda e adesso mancano 7 punti allo scudetto: che il Napoli lo vinca o meno, Conte ha restituito al Napoli lo status di grande. È merito di tutti: di De Laurentiis per aver scelto Conte, di Manna che ha fatto un ottimo mercato estivo, di Conte che ha fatto un lavoro straordinario anche senza Kvara e nonostante i tanti infortuni dando mentalità in poco tempo. Si sapeva che con Conte il Napoli sarebbe stato competitivo ma era davvero difficile immaginare ad inizio stagione che potesse giocarsi lo scudetto contro la squadra forse più forte della Serie A che tra l'altro si sta andando a giocare una finale di Champions.

Il quid in più del Napoli è la panchina, che deve continuare a fare la differenza come ha fatto nelle ultime settimane: tutti si sono fatti trovare pronti. Quando un allenatore ringrazia il gruppo per la disponibilità, va sempre ascoltato. Senza questa disponibilità da parte dei calciatori non si arriva da nessuna parte. Difficile prevedere se la Champions toglierà altri punti all'Inter, l'ha fatto nelle fasi precedenti. Ma il Napoli deve guardare solo a se stesso, senza pensare ai nerazzurri. Osimhen? È senz'altro uno degli attaccanti più interessanti sul mercato, ha un prezzo competitivo, ma è presto per capire dove andrà. Non credo che l'Arabia sia una meta che prenderà in considerazione, volendo come immagino continuare sulla scia attualmente intrapresa. Poi il mercato è imprevedibile e si vedrà".