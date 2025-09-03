Mazzocchi, l'agente: "Resta a Napoli per scelta di Conte e soprattutto di Manna! Vi spiego..."

Calciomercato SSC Napoli, Marco Sommella, agente tra gli altri di Cheddira, Baridò e Mazzocchi, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

"Mazzocchi? Con Pasquale è stato semplice, la sua permanenza è stata una scelta del mister e soprattutto di Manna di tenerlo. Oggi con la Champions sono state fatte delle valutazioni precise e si è deciso di andare sul sicuro. Pasquale ti dà affidabilità. Cheddira? Se non si fosse fatto male Lukaku sarebbe anche rimasto a Napoli, poi è successo quello che è successo. L’Udinese ha preso Zaniolo, c’erano altre squadre che lo volevano, poi è uscita un’altra opportunità con il Sassuolo e sono convinto che quest’anno possa essere il suo anno. Lo stadio Collana era stato abbandonato, però mi riferisco alla parte calcistica dell’impianto. Poi è stato fatto un bando pubblico quest’inverno con la volontà di far tornare il calcio al Vomero, tante società si sono presentate, posso gioire perchè la mia famiglia con mio padre e mio fratello si sono aggiudicate la gara. Prima c’erano solo sterpagnie ed invece da oggi il campo di calcio sarà di nuovo utilizzabile ed è una grande cosa per la nostra città".