Mazzocchi, l'agente: "Resta a Napoli per scelta di Conte e soprattutto di Manna! Vi spiego..."

Le Interviste  
Mazzocchi, l'agente: Resta a Napoli per scelta di Conte e soprattutto di Manna! Vi spiego...

Calciomercato Napoli, parla l'agente Sommella: Mazzocchi resta a Napoli per volontà di Conte e Manna

Calciomercato SSC Napoli, Marco Sommella, agente tra gli altri di Cheddira, Baridò e Mazzocchi, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: 

"Mazzocchi? Con Pasquale è stato semplice, la sua permanenza è stata una scelta del mister e soprattutto di Manna di tenerlo. Oggi con la Champions sono state fatte delle valutazioni precise e si è deciso di andare sul sicuro. Pasquale ti dà affidabilità. Cheddira? Se non si fosse fatto male Lukaku sarebbe anche rimasto a Napoli, poi è successo quello che è successo. L’Udinese ha preso Zaniolo, c’erano altre squadre che lo volevano, poi è uscita un’altra opportunità con il Sassuolo e sono convinto che quest’anno possa essere il suo anno. Lo stadio Collana era stato abbandonato, però mi riferisco alla parte calcistica dell’impianto. Poi è stato fatto un bando pubblico quest’inverno con la volontà di far tornare il calcio al Vomero, tante società si sono presentate, posso gioire perchè la mia famiglia con mio padre e mio fratello si sono aggiudicate la gara. Prima c’erano solo sterpagnie ed invece da oggi il campo di calcio sarà di nuovo utilizzabile ed è una grande cosa per la nostra città".

Mazzocchi in ritiro col Napoli
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top