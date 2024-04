Marolda: "Quest'anno ADL merita 3 in pagella! Calzona ci ha capito poco sin da quando è arrivato"

Ultime notizie SSC Napoli - Ciccio Marolda, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato della sconfitta del Napoli contro l'Empoli e del futuro del club azzurro.

"Esiste una differenza tra un gruppo e una squadra: il gruppo è un insieme di calciatori che vanno in campo insieme ma che giocano ognuno per conto proprio, il vero guaio è che nessuno se ne è reso conto. E' mancata anche una figura importante all'interno dello spogliatoio, una di quelle che magari manda via anche l'allenatore perché deve tenere la squadra a rapporto.

Pagelle del Napoli? ADL merita 3, ma solo per quest'anno. Con la sua presidenza si è giunti per 14 anni consecutivi in Europa ed è arrivato anche lo Scudetto. Calzona, invece, ci ha capito poco fin dal primo giorno in cui è arrivato a Napoli. In questa stagione ci sono stati grandi problemi difensivi per la mancanza dei due centrali difensivi, nella prossima stagione tra quelli attualmente in rosa solo uno può restare per fare la panchina".