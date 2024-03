Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e tifoso interista, commenta a TeleLombardia l'assoluzione di Francesco Acerbi:

"Secondo me, per se stesso, non doveva essere assolto. Se fossi stato il procuratore di Acerbi gli avrei consigliato cose diverse. Non mi piace questa sentenza, Juan Jesus non si è inventato nulla. Non è che si è sognato quelle frasi. Lo ripeto, non sono contento di questa sentenza".