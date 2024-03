Juventus, Giuntoli a Dazn: "Emozionante tornare a Napoli! De Laurentiis? Mondiale per club dipende da loro, noi non commentiamo"

Notizie Napoli calcio. Cristiano Giuntoli, ds della Juventus ed ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Napoli-Juventus:

“Emozionato nel tornare a Napoli? Non ho avuto un solo ricordo, otto anni sono davvero tanti. Per me è una grande emozione”.

Su De Laurentiis: “Non l’ho ancora incontrato, ma lo saluterà volentieri. Il Mondiale per club è una cosa lontana da noi, noi al momento non possiamo fare le niente perché siamo fuori dalle coppe. Il futuro è nelle mani del Napoli e noi non abbiamo nulla da commentare sulle parole di De Laurentiis”.

Sul futuro di Allegri: “Ha ragione, siamo concentrati sul presente. Poi ci siederemo e tratteremo il futuro con lui, siamo contenti di quello che sta facendo”.