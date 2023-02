Jacobelli: "Napoli? Un dato racconta la perfezione degli azzurri"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli? Il talento è fondamentale, mai nella storia del campionato una squadra aveva 18 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, è questa la perfezione della stagione del Napoli. Si spera che possa arrivare fino in fondo anche in Champions League, visto lo spettacolo offerto già a Francoforte contro l’Eintracht. Nonostante questo enorme vantaggio in classifica, il Napoli continua a giocare come se non ci fossero questi diciotto punti: vuol dire che concentrazione e determinazione trasmesse da Spalletti ricoprono un ruolo molto importante”