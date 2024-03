Inter, Thuram: “Caso Acerbi? Il calciatore deve restare nel club per difendersi. Sul razzismo sto con Maignan”

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale francese in merito al caso Acerbi-Juan Jesus:

"Razzismo in campo? Io sono d'accordo con Maignan, dobbiamo lasciare il campo in questi casi - ha spiegato l'attaccante dell'Inter -. Dobbiamo battere i pugni sul tavolo per far capire che questo è inaccettabile. La situazione di Acerbi? Quando c'è una procedura così grave in corso, il giocatore deve rimanere al club per difendersi o per dire ciò che è successo - ha aggiunto in riferimento al compagno di squadra -. Non è il momento di andare in nazionale in tali momenti".