Notizie Calcio - “Mi ha colpito molto una scena ieri in Napoli-Lazio quasi a fine primo tempo, ovvero Anguissa che con la palla al limite appoggia per gli esterni piuttosto che tirare. E’ mancata la ferocia ieri”, così Peppe Iannicelli negli studi di Canale 21 che poi aggiunge: “Non credo che la sconfitta con la Lazio cambi qualcosa, un campanello d'allarme c'è stato ma gli azzurri restano favoriti in campionato".