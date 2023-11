Grassi a Sky: "Stadio Maradona? Fra i più belli d'Italia e sempre emozionante, il Napoli è una grandissima squadra!"

Ultime notizie Serie A - Alberto Grassi, centrocampista dell'Empoli ed ex azzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima dell'inizio di Napoli-Empoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Stadio Maradona è tra gli stadi più belli d'Italia, è sempre una grande emozione giocare qui. Il Napoli è una grandissima squadra. Non abbiamo fatto una grande partita col Frosinone, siamo venuti qua per riscattarci un pò. Bisogna essere bravi a sfruttare le situazioni che ci capitano, incontriamo una squadra secondo me veramente forte con giocatori di altissima qualità".