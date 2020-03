Fiori, ex collaboratore di Gattuso: "Meret ha grande talento, non è una bocciatura"

Ultimissime notizie Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Valerio Fiori, preparatore portieri:

“Donnarumma con i piedi è uno dei più bravi che ci sia. Gli ho visto fare delle cose con i piedi che non ho visto fare ad altri. Non si può dire che non abbia nessun difetto, è molto giovane, nonostante abbia tanti campionati alle spalle, ma ci sono tanti aspetti che può e deve migliorare. Meret in panchina? Ho una mia opinione a riguardo: sicuramente è di grande talento. Non deve vivere questo momento come una bocciatura. Per migliorare le skills con i piedi, bisogna allenarsi duramente. Graduatoria portieri? Donnarumma di un altro livello, migliorando diventerà uno dei più forti del mondo. Non ho tanti dati per esprimermi sul talento di Meret. Juve-Inter? Pareggio".