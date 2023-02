Fiorentina, Sirigu sulla panchina in Coppa Italia: "Non è obbligatorio che l'altro portiere giochi in coppa"

Notizie Calcio - Niente maglia da titolare per Salvatore Sirigu in casa viola in Fiorentona-Torino andato in scena l’altro ieri per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Così dopo la panchina in azzurro, il portiere sardo è stato costretto ad assistere dalla panchina anche nella sua nuova avventura toscana.

Fiorentina-Torino, panchina per Sirigu in Coppa Italia

Presentatosi oggi in conferenza stampa, il 36enne ne ha parlato così interrogatyo sulla questione: "Non mi aspettavo di giocare, anche perché non è obbligatorio che l'altro portiere giochi in coppa. Va bene così, bisogna rispettare le dinamiche soprattutto per me che sono arrivato da poco. L'importante è aver passato il turno per il resto nessun problema".