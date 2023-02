Fiorentina, Sirigu si presenta: "Lascio Napoli con dispiacere, auguro il meglio ma la maglia Viola era un'occasione da sfruttare. ADL-Commisso? Si assomigliano..."

Salvatore Sirigu, ex portiere del Napoli passato alla Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa:

"Lascio Napoli con dispiacere, mi sono trovato bene, ma significa anche quale valore abbia la Fiorentina, un'opportunità nata per caso e che ho sfruttato al volo. Auguro al Napoli che le cose vadano per il verso giusto, così come noi possiamo toglierci soddisfazioni qui. La mia impressione sulla Fiorentina? La squadra è forte e tutti si allenano al massimo. Qualcosa da migliorare c'è sicuramente ma ho visto grande voglia e determinazione per allenarsi bene e preparare al meglio le partite. Tutti sono disponibili, l'allenatore è giovane e dà tanto alla squadra, è un gran lavoratore. De Laurentiis e Commisso? Sicuramente sono personalità molto forti e su questo si somigliano. Di Commisso penso che è molto vicino alla squadra e segue tutti coloro che lavorano nella Fiorentina".