Figc, Gravina: "Il progetto VAR in sala unica a Coverciano deve diventare realtà"

ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Nicchi è molto riservato su questo: per noi è scontato che arrivino delle risposte ma certe risposte richiedono tempi giusti. In tempi rapidi dobbiamo dare visibilità, auspico che le partite possano essere commentate anche dai diretti protagonisti perché sono coloro i quali hanno l'interpretazione autentica". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, parlando agli arbitri, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei nuovi organici 2019/20 dell'Aia. La spiegazione degli episodi più controversi da parte dei fischietti sarà in funzione della nascita della sala unica Var a Coverciano: "Lì - ha chiarito Gravina - ci sarà un nuovo modo di intendere e far partecipare riguardo alle innovazioni tecnologiche. La sala Var non deve essere solo un progetto ma deve diventare realtà".