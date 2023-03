De Rienzo: "Ndombele non sarà riconfermato! Frattesi profilo giusto per il Napoli"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuta Jolanda De Rienzo, giornalista di Sportitalia. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Episodi di disordine spiacevoli al Maradona? “In serata circolava la voce che ad infortunarsi a seguito dei disordini fosse un bambino, salvo poi decretare, questa mattina, che fosse un ventunenne. Ci sono divieti di ogni genere per i tifosi partenopei, su tamburi, striscioni e bandiere. Eppure, si è permesso ai tifosi ospiti di entrare con petardi, bombe carta e fumogeni. È questa l’assurdità di quanto accaduto ieri, che si fatica a digerire”.

Corto circuito o evento consueto quello di ieri sugli spalti? “Non voglio credere che sia una consuetudine. Ad ora non sono ancora arrivate risposte dagli organi preposti. Tuttavia, si tratta di fenomeni assurdi che continuano a ripetersi negli stadi italiani, che invece dovrebbero essere luogo di aggregazione per le famiglie”.

Giro palla troppo lento con la Lazio? “Quando si perde ci sono naturalmente anche i meriti dell’avversario. Il finto play con Vecino, ed il sacrificio di Luis Alberto e Milinkovic hanno fatto la differenza. Sarri è stato bravo a trovare lo schema più adeguato a imbrigliare gli azzurri. Spalletti ha provato ad inserire tutto il proprio arsenale, ma i meriti dei biancocelesti erano evidenti. In Italia non bisogna commettere il solito errore di legarsi eccessivamente ai risultati. È necessario saper valutare le prestazioni, con una sana obiettività”.

Gol dei biancocelesti errore dei giocatori azzurri? “Il Napoli ha pagato un errore di Kvaratskhelia. Si tratta di episodi che possono capitare, D’altronde, condivido l’analisi di Spalletti. Il possesso palla è stato insolitamente sterile, con i meriti della Lazio nel bloccare la manovra dei partenopei. E’ stata una gara bloccata decisa da una giocata dell’uruguaiano, che il Napoli ha rischiato di pareggiare nel finale”.

Ndombele è entrato male, a differenza di Elmas? “Non è da tutti saper fare la differenza dalla panchina. Non credo, infatti, che il Napoli confermerà il francese. Suppongo che si opterà per altri profili in mediana, al fine di arricchire una rosa che gode di grande qualità. Frattesi, in tal senso, potrebbe essere il giusto profilo. Non condivido, tuttavia, il pessimismo dietro una sconfitta che, in una stagione come quella del Napoli, può assolutamente capitare”.