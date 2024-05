Atalanta in finale di Europa League! Il Bayer elimina la Roma in rimonta

Sarà Atalanta-Bayer Leverkusen la finale di Europa League. La squadra di Gian Piero Gasperini ha battuto il Marsiglia per 3-0 grazie alle reti di Lookman, Ruggerie Bilal Tourè. La Roma invece si arrende contro i tedeschi dopo essere stata in vantaggio per 2-0 (doppietta di Paredes su calcio di rigore). Nel finale arriva però la doccia fredda per la compagine di Daniele De Rossi che subisce la rete del Bayer con un autogol clamoroso di Mancini sugli sviluppi di un corner dove Svilar esce a vuoto. Al 97' arriva il definitivo 2-2 con la rete di Stanisic.