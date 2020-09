De Laurentiis su Allan: "Non so se ha già firmato, devo verificare è tutto a posto. Ecco perché saltò la cessione al PSG"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

"Allan all'Everton? Chiedetelo a Chiavelli e a Giuntoli, devo verificare se tutte le carte sono a posto. L'avvocato mi ha detto che le carte sono a posto, ma non so se ha già firmato. Fui scorretto a non cedere Koulibaly quando mi offrirono 110 mln di sterline, così come Allan. Non l'ho venduto al PSG perchè c'era un girone di ritorno da giocare. Mi chiamò il suo agente, ma gli dissi che aspettavo la proposta del club. Chiamai il presidente del PSG e gli chiesi di Allan, lui mi disse che avrebbe offerto 45 mln e non 60".