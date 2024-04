Damiani: “Osimhen al PSG? Ecco cosa mi arriva dai dirigenti francesi. Conte? L’ostacolo è convincerlo con..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Oscar Damiani, agente ed intermediario esperto di calcio francese:

“David è un calciatore con caratteristiche simili ad Osimhen, seppur meno fisico. E’ veloce, bravo di testa e fa gol, poi gioca tanto con la squadra. In Ligue1 sta facendo molto bene e può fare benissimo anche in Serie A, se si adatterà con il calcio tattico delle italiane. Osimhen però è insostituibile: solo il gioco può dare qualcosa in più alla squadra, ma individualmente non lo trovi un altro come lui.

Non so ora se sarà Osimhen l’erede di Mbappé, i dirigenti del PSG non mi hanno detto nulla (ride ndr)… Non ci sono però molte squadre che se lo possono permettere, quindi è chiaro che il Paris è tra le poche candidate che avrebbero la capacità di acquistarlo.

Conte e De Laurentiis? Sono due persone intelligenti, si capirebbero bene. De Laurentiis sa come comportarsi con i grandi manager, non avrebbe problemi. Conte lo vedrei bene al Napoli, sarebbe davvero l’ideale. L’ostacolo è convincerlo con mercato: una squadra che perde Osimhen e prende David, ha già qualcosa in meno. A quel punto devi convincerlo con un contratto da 10 milioni di euro a stagione, altrimenti difficilmente lo porti al Maradona uno come Conte”