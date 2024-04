Danilo D'Amborsio, difensore del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

"Sto vedendo finalmente la luce in fondo al tunnel, a breve tornerò a disposizione del mister. Il nostro obiettivo era la salvezza, ci siamo riusciti e ora ci godiamo ogni sfida andando a giocarci i tre punti in ogni campo. La gara di domenica col Napoli? Contro di loro per me è sempre una sfida particolare, ma dentro il campo il mio pensiero sarà solo per il Monza".