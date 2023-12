Corbo a CN24: "Juliano monumento della dignità. Strappò un contratto da 500 milioni di lire"

Antonio Corbo è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Juliano è stato un napoletano bianco nel senso che era un monumento alla dignità. Era diverso dal calcio d'oggi fatto di dirigenti avidi, ha strappato un contratto di 500 milioni di lire per non essere il secondo di Italo Allodi andandolo a dire a Ferlaino. Fu l'uomo che fondò il Napoli per lo scudetto portando Maradona. Era un napoletano andando controvento con la faccia da scugnizzo.

Lui ebbe un solo screzio con il Napoli perchè in pratica Di marzio voleva dargli la maglia numero 4. L'alenatore voleva arretrarlo facendolo fare il metodista. Juliano è stato un ottimo napoletano partendo dai campionati minori arrivando in Nazionale. Ero presente in quei giorni della trattativa Napoli-Barcellona per Maradona, Juliano ebbe il grande merito di crederci sempre anche quando sembrava ormai tutto tramontato".