Conte-Napoli, Sparnelli insiste: "Vi spiego perché al 90% sarà lui il nuovo allenatore!"

Calciomercato SSC Napoli - Nuovo allenatore, le voci si susseguono e ancora non è arrivata la fumata bianca da parte del club azzurro. Intanto, c'è chi si sbilancia verso un nome piuttosto che un altro. Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del Napoli, ne ha parlato nel corso di Azzurro Time, programma in onda sulla emittente Radio CRC:

"Vincenzo Italiano? Pensavo potesse essere lui il nuovo allenatore. Ma il quattro aprile ho ricevuto una telefonata da Torino. Un notaio che stimo tantissimo, un uomo che merita la massima fiducia, mi ha riferito che Aurelio De Laurentiis aveva già scelto il nome dell'allenatore e che si trattava di Antonio Conte. Sono convinto ancora che possa essere lui il nuovo mister anche se nella giornata di ieri Pioli ha incontrato i dirigenti del Napoli. Al 90% il leccese sarà il tecnico degli azzurri".