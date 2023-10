Chiellini: "Non c'era il rigore per il Napoli, è assurdo! Sul secondo gol la difesa azzurra scappa indietro senza motivo"

Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Napoli-Real Madrid 2-3. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sul gol di Bellingham la difesa del Napoli è scappata dietro troppo presto senza motivo, avrebbero dovuto affrontare prima il giocatore del Real Madrid ed evitare di farlo entrare in area di rigore.

Rigore per il Napoli? Sono d’accordo con Ancelotti, non è calcio di rigore perché il pallone sbatte sul braccio dopo un rimpallo. Da difensore è assurdo, sei su un rimpallo, il braccio è un po' alto ma il pallone colpisce prima il piede. E' cambiato molto il modo di difendere da quando ho iniziato, ora bisogna essere più puliti e scivolare sempre con le mani dietro la schiena anche a costo di fare dei movimenti innaturali. Ogni minimo tocco in area può trasformarsi in un calcio di rigore".

Su Victor Osimhen: "Rudiger ha fatto un mezzo errore su di lui... Anche in due contro uno, il nigeriano ha impegnato tantissimo i difensori. Non gli va dato spazio e devi contenerlo. Osimhen è impegnativo e, anche se giochi molto bene, ti crea un'azione da penalty o si rende pericoloso in zona gol".