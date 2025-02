Cesari: "Gol Arnautovic? De Vrij in fuorigioco è sulla traiettoria del portiere: il Var doveva richiamare l'arbitro"

L'Inter vince per 2-0 in Coppa Italia contro la Lazio e passa alla semifinale. Ma ci sono polemiche per il gol che sblocca il match. Arriva così la moviola di Graziano Cesari sul gol di Arnautovic, nel post partita sulle reti Mediaset:

De Vrij è in posizione di fuorigioco. Si disinteressa e non vuole partecipare al gioco, ma è sulla traiettoria del portiere. La domanda è se Mandas vede o meno partire il pallone calciato da Arnautovic. E dalle immagini si vede che si sposta, che allunga il collo. Avrei preferito che il Var Chiffi fosse stato più presente e avesse richiamato il direttore di gara Fabbri alla revisione. La sensazione che ho è che non se ne siano neanche accorti"