Ceccarini: "Se Mazzarri si qualificasse in Champions e vincesse una coppa rafforzerebbe la sua posizione per il futuro"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore Tuttomercatoweb:

"Se Mazzarri si qualificasse in Champions League e vincesse anche una coppa, rafforzerebbe la sua posizione. Però bisogna essere obiettivi e credo che parlare dell’anno prossimo sia un po’ eccessivo. L’attualità impone al Napoli di ripartire adesso in campionato. Nella stagione dello scudetto il Napoli ha fatto un bel ricambio, sono arrivati giocatori come Raspadori e Simeone per esempio. L’anno scorso è partito così veloce che le altre squadre non sono riuscite ad attrezzarsi per contrastarlo. La programmazione c’è stata, ma ci sta che in un anno si faccia più fatica dell’altro”.