Cannavaro a Sky: "Abbiamo giocato in totale emergenza: il Napoli voleva vincere, il punto ci dà tantissimo morale"

Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Udinese-Napoli, è intervenuto l’allenatore dell’Udinese Fabio Cannavaro:

“Un primo bilancio di queste partite? Sono soddisfatto, abbiamo giocato in totale emergenza contro il Napoli che voleva vincere, ed il punto che arriva ci dà tantissimo morale.

Che tipo di gruppo ho trovato? Bloccati, impauriti dopo gli ultimi risultati, sto cercando di ripulirli perchè al completo possiamo dare ancora tanto. Poi quando giochi contro Roma, Bologna e Napoli è ancora più complicato: col possesso loro sbagliano poco, occupano spazi in modo pauroso, giochi contro Osimhen che tocca un pallone e segna. Però lavoriamo bene, sono contento poi è normale che abbiamo tre finali davanti e dobbiamo farci trovare pronti: mi mancavano tre giocatori dopo Bologna, ma siamo vivi.

Un vantaggio affrontare scontri diretti per la salvezza? Dipende da noi, da come prepareremo le partite: meglio così, dipendere dagli altri alle volte non conviene e non ci piace, fortunatamente è tutto nelle nostre mani e troveremo due campi infuocati come Lecce e Frosinone”