Cassese svela: "Insigne? L’agente ha in mano un’offerta dall’estero! Ecco cos'hanno chiesto al Napoli per il rinnovo"

Calciomercato Napoli - “La sconfitta con lo Spartak è stata più una loro vittoria camuffata, perché Mario Rui ha commesso un’ingenuità e se Zielinski avesse fatto il secondo gol, in dieci contro undici, ora parleremmo di altro", queste le parole di Pasquale Cassese, imprenditore e speaker radiofonico, ai microfoni di “1 Football Club”, su 1 Station Radio:

"È importante chiarire che il Napoli è una grande squadra e ha forza caratteriale e d’animo, altrimenti finiremmo col parlare nuovamente del classico Gattuso che a furia di spronare i calciatori li ha solamente innervositi. Spalletti, da grande allenatore, farà le scelte migliori e farà di tutto per tornare a casa con i tre punti. Cosa ha in più Luciano di Italiano? Sono due età differenti. Il tecnico viola si sta plasmando ora, gioca molto di intensità, all’inglese, mentre l’ex Inter è il classico mister italiano ma con varie via di fuga. Manolas? È la fotocopia di Koulibaly, ma più debole. La scelta di far giocare Rrahmani è stata molto intelligente, perché è un calciatore che sa impostare il gioco come Albiol. Gattuso lo ha distrutto mentalmente, e Spalletti lo ha recuperato. Rinnovo Insigne? Lorenzo vuole rinnovare, l’unico problema è che l’agente ha un’offerta da un club estero e vorrebbero che il Napoli pareggiasse l’adeguamento contrattuale di quest’ultimo. Il capitano vuole restare in azzurro, ma questa squadra lo corteggia molto, inoltre, il direttore sportivo è molto amico del procuratore di Insigne”.