Careca: "Sono stato a Castel Volturno, il Napoli è una famiglia! Vi racconto l'incontro con Spalletti" | VIDEO CN24

Passare mezz’ora a parlare con Antonio Careca, che a Napoli torna sempre volentieri - ora impegnato con Legends-Ci vediamo a Napoli, su Nexting - perchè ci ha lasciato un pezzo di cuore, regala spunti interessantissimi praticamente su tutto. Sul Napoli, su Luciano Spalletti, su Aurelio DeLaurentiis, su Victor Osimhen, su Khvicha Kvaratskhelia. E su tanto altro, in una lunghissima intervista.

“Vedo un Napoli unito come una famiglia, ho conosciuto il mister Spalletti e ho parlato un po’ con lo staff: sono molto uniti, sono arrivato a Castel Volturno alle 9.30 e sono stato un paio di ore: è un ambiente troppo buono, si vive con amicizia e ho visto i giocatori con fame di vincere. Torno a dire una cosa, per vincere uno scudetto o una Champions League, e si poteva vincere anche la Coppa Italia, è una squadra che ha una rosa interessante e con una panchina che ha dimostrato la sua qualità. Per vincere ci vuole un ambiente buono, un allenatore che capisce, uno spogliatoio buono e giocatori con qualità e voglia di fare storia a Napoli"