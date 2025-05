Formazione Inter-Verona: scelte inedite per Inzaghi

Simone Inzaghi si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Verona e schiererà la sua Inter in una formazione inedita. In difesa de Vrij è certo di un posto da titolare al centro del reparto, da capire, invece, chi giocherà come braccetto a destra tra Darmian e Bisseck. Stesso dubbio a sinistra, tra Carlos e Bastoni, a meno che Inzaghi non pensi di dare al brasiliano una chance da titolare su Yamal, visto che in Spagna è stato più efficace rispetto a Dimarco. Anche Zalewski ha buone possibilità di partire dal primo minuto, mentre il centrocampo dovrebbe essere totalmente rivisitato: Asllani dovrebbe giocare al posto dello squalificato Calhanoglu, con Frattesi e Zielinski agiranno rispettivamente al posto di Barella e Mkhitaryan. In attacco il posto da titolare assicurato ce l’ha solo Correa, poi è ballottaggio Arnautovic-Taremi.