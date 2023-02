Careca: "Lobotka mi ricorda Alemao! Spalletti un 'pazzo' a stare sempre a Castel Volturno, su Simeone..." | VIDEO CN24

Passare mezz’ora a parlare con Antonio Careca, che a Napoli torna sempre volentieri - ora impegnato con Legends-Ci vediamo a Napoli, su Nexting - perchè ci ha lasciato un pezzo di cuore, regala spunti interessantissimi praticamente su tutto. Sul Napoli, su Luciano Spalletti, su Aurelio DeLaurentiis, su Victor Osimhen, su Khvicha Kvaratskhelia. E su tanto altro, in una lunghissima intervista.

“Simeone? Uno che è arrivato qui sei mesi fa, ha qualità ed è diverso da Osimhen fisicamente: è più mobile, è un argentino che ha grinta e voglia di vincere. Ha fatto un gol bellissimo, io dico che il Napoli è pronto per vincere lo scudetto: chi è in panchina è sempre pronto a fare meglio di chi parte da titolare. Con la Roma mi ha impressionato Lobotka, ha corso un sacco di chilometri e mi ricordava Alemao che giocava dappertutto. Anche Lozano ha fatto una buona partita, è una squadra che ha tanta qualità in cui Spalletti deve scegliere: con la Roma non avrei tolto Osimhen, forse era stanco, ma è entrato Simeone che ha risolto la partita. Avrei tenuto Osimhen per tutta la partita, ma il Napoli mi è piaciuto tanto. Spalletti vive la squadra ogni giorno, è un pazzo a stare sempre a Castel Volturno ma è un centro sportivo efficiente e spettacolare. Prima a Soccavo avevamo un campo nemmeno troppo bello, il Napoli ha belle strutture ed è giusto che vivano questo momento. In brasiliano si dice maravilloso”